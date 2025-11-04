Diretório de Empresas
Security Compass
Security Compass Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Gestor de Engenharia de Software na Security Compass totaliza CA$181K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Security Compass. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$181K
Nível
L3
Base
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$4.6K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
11 Anos
Quais são os níveis de carreira na Security Compass?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Security Compass in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$183,708. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Security Compass para a função de Gestor de Engenharia de Software in Canada é CA$180,881.

Outros Recursos