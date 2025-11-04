Diretório de Empresas
Secureworks
Secureworks Designer de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Designer de Produto na Secureworks totaliza $210K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Secureworks. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Secureworks
User Interface Senior Principal Engineer
Atlanta, GA
Total por ano
$210K
Nível
Senior Principal
Base
$185K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$25K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
20 Anos
Quais são os níveis de carreira na Secureworks?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Secureworks in United States situa-se numa remuneração total anual de $222,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Secureworks para a função de Designer de Produto in United States é $210,000.

