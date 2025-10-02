Diretório de Empresas
Scotiabank
Scotiabank Engenheiro de Software Salários em Colombia

A remuneração de Engenheiro de Software in Colombia na Scotiabank varia de COP 184.06M por year para L6 a COP 130.87M por year para L7. O pacote de remuneração in Colombia mediano year totaliza COP 130.15M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
(Nível de Entrada)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Scotiabank?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Programador Web

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Scotiabank in Colombia situa-se numa remuneração total anual de COP 269,354,338. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Scotiabank para a função de Engenheiro de Software in Colombia é COP 126,473,950.

