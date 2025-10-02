A remuneração de Engenheiro de Software in Colombia na Scotiabank varia de COP 184.06M por year para L6 a COP 130.87M por year para L7. O pacote de remuneração in Colombia mediano year totaliza COP 130.15M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
