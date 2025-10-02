Diretório de Empresas
Scotiabank
Scotiabank Banker de Investimento Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Banker de Investimento na Scotiabank totaliza $275K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
Total por ano
$275K
Nível
L8
Base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$75K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Scotiabank?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Banker de Investimento na Scotiabank in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $526,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Scotiabank para a função de Banker de Investimento in New York City Area é $250,000.

Outros Recursos