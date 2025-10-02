Diretório de Empresas
Scotiabank
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Cientista de Dados Salários em Greater Toronto Area

A remuneração de Cientista de Dados in Greater Toronto Area na Scotiabank varia de CA$116K por year para L7 a CA$144K por year para L8. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$121K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Scotiabank?

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$143,992. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Cientista de Dados role in Greater Toronto Area is CA$123,390.

