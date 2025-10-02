A remuneração de Cientista de Dados in Greater Toronto Area na Scotiabank varia de CA$116K por year para L7 a CA$144K por year para L8. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$121K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
