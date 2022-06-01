Diretório de Empresas
Schoox
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Schoox Salários

O salário da Schoox varia de $33,259 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $132,396 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Schoox. Última atualização: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Recrutador
$122K
Vendas
$132K
Engenheiro de Software
$33.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Schoox é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $132,396. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Schoox é $121,605.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Schoox

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Snap
  • Intuit
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos