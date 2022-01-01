Diretório de Empresas
Scholastic
Scholastic Salários

O salário da Scholastic varia de $88,000 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $155,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Scholastic. Última atualização: 11/15/2025

Engenheiro de Software
Median $155K
Analista de Negócios
Median $88K
Designer de Produto
$126K

Gestor de Produto
$89.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Scholastic é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $155,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Scholastic é $107,413.

