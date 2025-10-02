Diretório de Empresas
Schibsted
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Oslo Region

Schibsted Engenheiro de Software Salários em Greater Oslo Region

O pacote de remuneração in Greater Oslo Region mediano de Engenheiro de Software na Schibsted totaliza NOK 782K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Schibsted. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Total por ano
NOK 782K
Nível
Senior
Base
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bónus
NOK 0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Schibsted?

NOK 1.62M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Schibsted in Greater Oslo Region é uma remuneração total anual de NOK 913,744. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Schibsted para a função de Engenheiro de Software in Greater Oslo Region é NOK 782,078.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Schibsted

Empresas Relacionadas

  • Curriculum Associates
  • carwow
  • Cengage EMEA
  • Ingram Content Group
  • Oak Street Health
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos