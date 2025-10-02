Diretório de Empresas
Schaeffler
Schaeffler Engenheiro Mecânico Salários em Cleveland-Akron (Canton) Area

O pacote de remuneração in Cleveland-Akron (Canton) Area mediano de Engenheiro Mecânico na Schaeffler totaliza $91K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Schaeffler. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Schaeffler
Engineer
Cleveland, OH
Total por ano
$91K
Nível
Engineer
Base
$91K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Schaeffler?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na Schaeffler in Cleveland-Akron (Canton) Area situa-se numa remuneração total anual de $98,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Schaeffler para a função de Engenheiro Mecânico in Cleveland-Akron (Canton) Area é $91,000.

