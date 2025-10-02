Diretório de Empresas
Scaler Academy
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Desenvolvimento de Negócio

  • Todos os Salários de Desenvolvimento de Negócio

  • Greater Bengaluru

Scaler Academy Desenvolvimento de Negócio Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Desenvolvimento de Negócio na Scaler Academy totaliza ₹845K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Scaler Academy. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹845K
Nível
hidden
Base
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Scaler Academy?

₹13.94M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Desenvolvimento de Negócio verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Desenvolvimento de Negócio na Scaler Academy in Greater Bengaluru situa-se numa remuneração total anual de ₹1,185,361. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Scaler Academy para a função de Desenvolvimento de Negócio in Greater Bengaluru é ₹1,053,641.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Scaler Academy

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos