A remuneração de Gestor de Projecto in San Francisco Bay Area na Scale AI varia de $122K por year para L3 a $312K por year para L4. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $120K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Scale AI. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Scale AI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.