Scale AI
Scale AI Operações de Negócio Salários em San Francisco Bay Area

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Scale AI. Última atualização: 10/2/2025

Remuneração Total Média

$172K - $200K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$152K$172K$200K$220K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Scale AI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Negócio na Scale AI in San Francisco Bay Area situa-se numa remuneração total anual de $220,150. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Scale AI para a função de Operações de Negócio in San Francisco Bay Area é $151,700.

