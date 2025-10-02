Diretório de Empresas
Scalable Capital
Scalable Capital Engenheiro de Software Salários em Munich Metro Region

O pacote de remuneração in Munich Metro Region mediano de Engenheiro de Software na Scalable Capital totaliza €74.7K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Scalable Capital. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Scalable Capital
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Total por ano
€74.7K
Nível
Mid
Base
€74.7K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Scalable Capital?

€142K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

