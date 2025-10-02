A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 4.13M por year para L12 a RUB 8.14M por year para L13. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano year totaliza RUB 5.22M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
