A remuneração de Engenheiro de Software in Saint Petersburg Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.9M por year para L7 a RUB 5.58M por year para L13. O pacote de remuneração in Saint Petersburg Metro Area mediano year totaliza RUB 3.32M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L7 ( Nível de Entrada ) RUB 1.9M RUB 1.81M RUB 19K RUB 74.4K L8 RUB 2.35M RUB 2.07M RUB 86.9K RUB 191K L9 RUB 2.92M RUB 2.66M RUB 86.1K RUB 170K L10 RUB 3.06M RUB 2.7M RUB 89.9K RUB 269K Ver 4 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Nenhum salário encontrado

