Sberbank Engenheiro de Software Salários em Saint Petersburg Metro Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Saint Petersburg Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.9M por year para L7 a RUB 5.58M por year para L13. O pacote de remuneração in Saint Petersburg Metro Area mediano year totaliza RUB 3.32M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L7
(Nível de Entrada)
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
RUB 13.26M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Sberbank?

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de Sistemas

Defensor de Programadores

Investigador Científico

Engenheiro de IA

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Sberbank in Saint Petersburg Metro Area situa-se numa remuneração total anual de RUB 5,577,767. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sberbank para a função de Engenheiro de Software in Saint Petersburg Metro Area é RUB 2,819,722.

