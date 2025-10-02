Sberbank Engenheiro de Software Salários em Moscow Metro Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.84M por year para L7 a RUB 6.15M por year para L14. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano year totaliza RUB 3.87M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L7 ( Nível de Entrada ) RUB 1.84M RUB 1.79M RUB 39.2K RUB 8.5K L8 RUB 2.55M RUB 2.38M RUB 93.8K RUB 78K L9 RUB 2.88M RUB 2.5M RUB 209K RUB 169K L10 RUB 3.41M RUB 2.99M RUB 113K RUB 301K Ver 4 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

