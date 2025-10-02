Diretório de Empresas
Sberbank
Sberbank Cybersecurity Analyst Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Cybersecurity Analyst na Sberbank totaliza RUB 1.82M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 1.82M
Nível
L12
Base
RUB 1.82M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Sberbank?

RUB 13.26M

Contribuir

Perguntas Frequentes

