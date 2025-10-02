Diretório de Empresas
Sberbank
  • Salários
  • Marketing

  • Todos os Salários de Marketing

  • Moscow Metro Area

Sberbank Marketing Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Marketing na Sberbank totaliza RUB 3.03M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 3.03M
Nível
-
Base
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
8 Anos
RUB 13.36M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Sberbank in Moscow Metro Area situa-se numa remuneração total anual de RUB 3,724,836. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sberbank para a função de Marketing in Moscow Metro Area é RUB 3,029,011.

