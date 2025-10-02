A remuneração de Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.63M por year para L7 a RUB 2.48M por year para L9. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano year totaliza RUB 2.11M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
