A remuneração de Cientista de Dados in Saint Petersburg Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.31M por year para L7 a RUB 2.7M por year para L10. O pacote de remuneração in Saint Petersburg Metro Area mediano year totaliza RUB 1.49M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
