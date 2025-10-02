Diretório de Empresas
Sberbank
Sberbank Cientista de Dados Salários em Saint Petersburg Metro Area

A remuneração de Cientista de Dados in Saint Petersburg Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.31M por year para L7 a RUB 2.7M por year para L10. O pacote de remuneração in Saint Petersburg Metro Area mediano year totaliza RUB 1.49M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Ver 4 Mais Níveis
RUB 13.36M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Sberbank?

Perguntas Frequentes

Sberbank in Saint Petersburg Metro AreaCientista de Dados职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬RUB 3,138,226。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Sberbank in Saint Petersburg Metro AreaCientista de Dados职位的年度总薪酬中位数为RUB 2,012,002。

