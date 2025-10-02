Diretório de Empresas
Sberbank
Sberbank Cientista de Dados Salários em Moscow Metro Area

A remuneração de Cientista de Dados in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.8M por year para L7 a RUB 6.45M por year para L13. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano year totaliza RUB 4.1M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Sberbank?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Sberbank in Moscow Metro Area situa-se numa remuneração total anual de RUB 6,448,565. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sberbank para a função de Cientista de Dados in Moscow Metro Area é RUB 3,528,681.

Outros Recursos