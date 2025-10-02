Sberbank Cientista de Dados Salários em Moscow Metro Area

A remuneração de Cientista de Dados in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.8M por year para L7 a RUB 6.45M por year para L13. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano year totaliza RUB 4.1M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L7 RUB 1.8M RUB 1.65M RUB 0 RUB 144K L8 RUB 1.68M RUB 1.6M RUB 0 RUB 78.3K L9 RUB 2.55M RUB 2.22M RUB 0 RUB 331K L10 RUB 3.6M RUB 3.12M RUB 0 RUB 479K Ver 4 Mais Níveis

RUB 13.36M Seja Remunerado, Não Enganado Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( RUB ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o calendário de aquisição na Sberbank ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.