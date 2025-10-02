A remuneração de Analista de Negócio in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.98M por year para L7 a RUB 4.19M por year para L11. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano year totaliza RUB 2.63M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
