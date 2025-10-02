Diretório de Empresas
Savills
  • Greater London Area

Savills Analista de Dados Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Analista de Dados na Savills totaliza £42.9K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Savills. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£42.9K
Nível
Senior Data Andy
Base
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Savills?

£121K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Savills in Greater London Area situa-se numa remuneração total anual de £48,483. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Savills para a função de Analista de Dados in Greater London Area é £48,030.

Outros Recursos