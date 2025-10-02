Diretório de Empresas
SAP Concur
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Brazil

SAP Concur Engenheiro de Software Salários em Brazil

A remuneração de Engenheiro de Software in Brazil na SAP Concur totaliza R$238K por year para T3. O pacote de remuneração in Brazil mediano year totaliza R$186K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SAP Concur. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
T1
(Nível de Entrada)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Ver 1 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na SAP Concur?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

