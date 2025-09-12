Santander Salários

Diretório de Empresas
O salário da Santander varia de $27,604 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $355,215 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Santander. Última atualização: 11/15/2025

Contabilista
$31.9K
Cientista de Dados
$27.6K
Analista Financeiro
$32.3K

Banqueiro de Investimento
$59.4K
Consultor de Gestão
$355K
Gestor de Produto
$76.2K
Engenheiro de Software
$43.1K
Gestor de Engenharia de Software
$218K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Santander é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $355,215. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Santander é $51,236.

