Santander Bank
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Sao Paulo

Santander Bank Engenheiro de Software Salários em Greater Sao Paulo

O pacote de remuneração in Greater Sao Paulo mediano de Engenheiro de Software na Santander Bank totaliza R$126K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Santander Bank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$126K
Nível
L2
Base
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bónus
R$28.1K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Santander Bank?

R$880K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Santander Bank in Greater Sao Paulo situa-se numa remuneração total anual de R$224,268. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Santander Bank para a função de Engenheiro de Software in Greater Sao Paulo é R$127,167.

