Santander Bank Cientista de Dados Salários em Greater Boston Area

O pacote de remuneração in Greater Boston Area mediano de Cientista de Dados na Santander Bank totaliza $124K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Santander Bank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
Total por ano
$124K
Nível
Associate
Base
$107K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$17K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Santander Bank?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Santander Bank in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $155,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Cientista de Dados role in Greater Boston Area is $137,000.

