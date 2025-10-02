Diretório de Empresas
Sanofi
Sanofi Cientista de Dados Salários em Canada

O pacote de remuneração in Canada mediano de Cientista de Dados na Sanofi totaliza CA$108K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sanofi. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$108K
Nível
L2-1
Base
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$10.1K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Sanofi?

CA$225K

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

Sanofi in CanadaのCientista de Dadosで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$132,169です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
SanofiのCientista de Dados職種 in Canadaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$108,282です。

Outros Recursos