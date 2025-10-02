Diretório de Empresas
S&P Global
S&P Global Gestor de Engenharia de Software Salários em India

O pacote de remuneração in India mediano de Gestor de Engenharia de Software na S&P Global totaliza ₹6.7M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Total por ano
₹6.7M
Nível
13
Base
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
13 Anos
Anos exp
13 Anos
Quais são os níveis de carreira na S&P Global?

₹13.95M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (16.50% semestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na S&P Global in India situa-se numa remuneração total anual de ₹14,170,120. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na S&P Global para a função de Gestor de Engenharia de Software in India é ₹5,630,786.

