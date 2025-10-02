S&P Global Engenheiro de Software Salários em New York City Area

A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na S&P Global varia de $125K por year para L8 a $284K por year para L13. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $132K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L8 Software Developer I ( Nível de Entrada ) $125K $117K $1.4K $6.9K L9 Software Developer II $121K $110K $0 $11.4K L10 Software Developer II $106K $106K $0 $0 L11 Lead Software Developer $180K $163K $0 $17K Ver 3 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 33 % ANO 1 33 % ANO 2 33 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire-se no 1st - ANO ( 16.50 % semestral )

33 % adquire-se no 2nd - ANO ( 16.50 % semestral )

33 % adquire-se no 3rd - ANO ( 16.50 % semestral )

