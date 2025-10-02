A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na S&P Global varia de $125K por year para L8 a $284K por year para L13. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $132K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (16.50% semestral)
33% adquire-se no 2nd-ANO (16.50% semestral)
33% adquire-se no 3rd-ANO (16.50% semestral)
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título