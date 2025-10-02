A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na S&P Global varia de CA$78.1K por year para L8 a CA$104K por year para L10. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$92.7K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (16.50% semestral)
33% adquire-se no 2nd-ANO (16.50% semestral)
33% adquire-se no 3rd-ANO (16.50% semestral)
