S&P Global Cientista de Dados Salários em Mumbai Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano de Cientista de Dados na S&P Global totaliza ₹2.95M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Total por ano
₹2.95M
Nível
L9
Base
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹447K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na S&P Global?

₹13.94M

Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (16.50% semestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na S&P Global in Mumbai Metropolitan Region situa-se numa remuneração total anual de ₹4,565,631. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na S&P Global para a função de Cientista de Dados in Mumbai Metropolitan Region é ₹2,952,670.

Outros Recursos