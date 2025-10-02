S&P Global Cientista de Dados Salários em India

A remuneração de Cientista de Dados in India na S&P Global varia de ₹838K por year para L8 a ₹1.92M por year para L10. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.61M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L8 Data Scientist I ₹838K ₹838K ₹0 ₹0 L9 Data Scientist II ₹2.38M ₹2.2M ₹0 ₹189K L10 Data Scientist III ₹1.92M ₹1.84M ₹0 ₹86.4K L11 Lead Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 3 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 33 % ANO 1 33 % ANO 2 33 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire-se no 1st - ANO ( 16.50 % semestral )

33 % adquire-se no 2nd - ANO ( 16.50 % semestral )

33 % adquire-se no 3rd - ANO ( 16.50 % semestral )

