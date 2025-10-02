A remuneração de Cientista de Dados in Greater Bengaluru na S&P Global totaliza ₹2.19M por year para L9. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹1.46M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (16.50% semestral)
33% adquire-se no 2nd-ANO (16.50% semestral)
33% adquire-se no 3rd-ANO (16.50% semestral)