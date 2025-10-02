Diretório de Empresas
S&P Global
S&P Global Analista de Dados Salários em New York City Area

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

$160K

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (16.50% semestral)



O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na S&P Global in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $100,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na S&P Global para a função de Analista de Dados in New York City Area é $80,000.

