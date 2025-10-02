Diretório de Empresas
S&P Global
S&P Global Analista de Dados Salários em India

O pacote de remuneração in India mediano de Analista de Dados na S&P Global totaliza ₹1.05M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Total por ano
₹1.05M
Nível
8
Base
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹49.8K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na S&P Global?

₹13.94M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (16.50% semestral)



Perguntas Frequentes

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Analista de Dados tại S&P Global in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹2,180,633. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại S&P Global cho vị trí Analista de Dados in India là ₹1,046,029.

Outros Recursos