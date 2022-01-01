Diretório de Empresas
S&P Global
S&P Global Salários

O salário da S&P Global varia de $4,029 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $335,168 para um Desenvolvimento Corporativo na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da S&P Global. Última atualização: 10/25/2025

Engenheiro de Software
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Gestor de Produto
Median $89.4K
Gestor de Engenharia de Software
Median $290K

Analista de Dados
Median $12K
Cientista de Dados
Median $160K
Analista de Negócio
Median $170K
Arquitecto de Soluções
Median $205K

Data Architect

Contabilista
$111K
Operações de Negócio
$124K
Desenvolvimento Corporativo
$335K
Sucesso do Cliente
$89.6K
Gestor de Ciência de Dados
$53.8K
Analista Financeiro
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Consultor de Gestão
$90.8K
Marketing
$89.6K
Operações de Marketing
$4K
Designer de Produto
$104K
Gestor de Programa
$52.8K
Gestor de Projecto
$55K
Vendas
$270K
Engenheiro de Vendas
$109K
Gestor de Programa Técnico
$155K
Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (16.50% semestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na S&P Global é Desenvolvimento Corporativo at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $335,168. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na S&P Global é $89,550.

Outros Recursos