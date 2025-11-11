Diretório de Empresas
Samsung
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Engenheiro Mecânico Nível

L3

Níveis na Samsung

Comparar Níveis
  1. L2Engineer I
  2. L3Engineer II
  3. L4Senior Engineer
    4. Mostrar 3 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
₩78,000
Salário Base
₩102,630,339
Acções ()
₩0
Bónus
₩8,939,925
Block logo
+₩82.96M
Robinhood logo
+₩127.3M
Stripe logo
+₩28.61M
Datadog logo
+₩50.06M
Verily logo
+₩31.47M
Don't get lowballed
Últimas Submissões de Salários
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Samsung

Empresas Relacionadas

  • JCPenney
  • REI
  • Meijer
  • Bose
  • OtterBox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos