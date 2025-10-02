Diretório de Empresas
Samolet Gestor de Produto Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Gestor de Produto na Samolet totaliza RUB 3.77M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Samolet. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
Total por ano
RUB 3.77M
Nível
L4
Base
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Samolet?

RUB 13.36M

Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Samolet in Moscow Metro Area situa-se numa remuneração total anual de RUB 6,331,116. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Samolet para a função de Gestor de Produto in Moscow Metro Area é RUB 3,948,592.

Outros Recursos