A remuneração de Engenheiro de Software in Mexico na SailPoint varia de MX$1.13M por year para L3 a MX$1.28M por year para L4. O pacote de remuneração in Mexico mediano year totaliza MX$1.21M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SailPoint. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na SailPoint, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
