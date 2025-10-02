SailPoint Engenheiro de Software Salários em Mexico

A remuneração de Engenheiro de Software in Mexico na SailPoint varia de MX$1.13M por year para L3 a MX$1.28M por year para L4. O pacote de remuneração in Mexico mediano year totaliza MX$1.21M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SailPoint. Última atualização: 10/2/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L1 Associate Software Engineer ( Nível de Entrada ) MX$ -- MX$ -- MX$ -- MX$ -- L2 Software Engineer MX$ -- MX$ -- MX$ -- MX$ -- L3 Software Engineer II MX$1.13M MX$1.12M MX$0 MX$12.4K L4 Senior Software Engineer MX$1.28M MX$1.12M MX$96.8K MX$64.4K Ver 6 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na SailPoint, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

Qual é o calendário de aquisição na SailPoint ?

