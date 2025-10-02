A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Austin Area na SailPoint varia de $100K por year para L2 a $211K por year para L6. O pacote de remuneração in Greater Austin Area mediano year totaliza $142K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SailPoint. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na SailPoint, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
