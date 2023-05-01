Diretório de Empresas
Safe Security
Safe Security Salários

A faixa salarial da Safe Security varia de $59,467 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $172,354 para um Engenheiro de Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Safe Security. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $59.5K
Cientista de Dados
$164K
Gestor de Produto
$71.9K

Engenheiro de Vendas
$172K
FAQs

Outros Recursos