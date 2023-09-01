Diretório de Empresas
Russian Post
Russian Post Salários

A faixa salarial da Russian Post varia de $14,654 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $80,468 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Russian Post. Última atualização: 8/14/2025

$160K

Cientista de Dados
$14.7K
Engenheiro de Hardware
$24.8K
Marketing
$62.1K

Gestor de Produto
$80.5K
Engenheiro de Software
$35.9K
Gestor de Programa Técnico
$66.9K
FAQs

Il ruolo più pagato segnalato in Russian Post è Gestor de Produto at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $80,468. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Russian Post è di $48,977.

