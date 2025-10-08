Diretório de Empresas
Rover.com Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Greater Seattle Area

O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano de Engenheiro de Software Full-Stack na Rover.com totaliza $229K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rover.com. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Total por ano
$229K
Nível
L3
Base
$229K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
7 Anos
Anos exp
20 Anos
Quais são os níveis de carreira na Rover.com?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Rover.com in Greater Seattle Area situa-se numa remuneração total anual de $449,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rover.com para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Seattle Area é $159,524.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Rover.com

