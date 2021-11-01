Ver Pontos de Dados Individuais
Rosetta.ai makes marketing tools for fashion ecommerce. Tools include: website personalization, customer targeting, and better measurement of customer interactions drive sales and build loyalty.
