Roofstock Salários

O salário da Roofstock varia de $89,550 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $276,375 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roofstock. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Gestor de Produto
Median $187K
Cientista de Dados
$164K
Consultor de Gestão
$172K

Designer de Produto
$195K
Engenheiro de Software
$89.6K
Gestor de Engenharia de Software
$276K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

