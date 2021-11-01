Diretório de Empresas
Roofstock
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Roofstock que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Roofstock is an Oakland-based Fin-tech startup founded by Gary Beasley who serves as the CEO, Gregor Watson who serves as the Chairman and Rich Ford who serves as the Chief Development Office.

    roofstock.com
    Website
    2015
    Ano de Fundação
    240
    Nº de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Roofstock

    Empresas Relacionadas

    • Bungalow
    • Zumper
    • realtor.com
    • Flyhomes
    • Knock
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos