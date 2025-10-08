Diretório de Empresas
Rocket Software
Rocket Software Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in India na Rocket Software totaliza ₹1.74M por year para Software Engineer II. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.49M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rocket Software. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer I
(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Rocket Software?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Rocket Software in India situa-se numa remuneração total anual de ₹2,388,599. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rocket Software para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in India é ₹1,494,370.

Outros Recursos