  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Backend

Rocket Companies Engenheiro de Software Backend Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software Backend na Rocket Companies totaliza $100K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rocket Companies. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Rocket Companies
Software Engineer
Detroit, MI
Total por ano
$100K
Nível
L3
Base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
0 Anos
Quais são os níveis de carreira na Rocket Companies?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na Rocket Companies in United States situa-se numa remuneração total anual de $183,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rocket Companies para a função de Engenheiro de Software Backend in United States é $109,000.

