Diretório de Empresas
Rocket Companies
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Rocket Companies Salários

A faixa salarial da Rocket Companies varia de $75,876 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $215,735 para um Gestor de Ciência de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Rocket Companies. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $131K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $183K
Desenvolvimento de Negócios
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analista de Dados
$99K
Gestor de Ciência de Dados
$216K
Cientista de Dados
$109K
Analista Financeiro
$119K
Recursos Humanos
$94.5K
Tecnólogo de Informação (TI)
$171K
Marketing
$99.5K
Designer de Produto
$171K
Gestor de Design de Produto
$183K
Recrutador
$75.9K
Gestor de Engenharia de Software
$137K
Arquiteto de Soluções
$186K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

The highest paying role reported at Rocket Companies is Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $215,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rocket Companies is $136,680.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Rocket Companies

Empresas Relacionadas

  • Visa
  • Alkami
  • Global Payments
  • S&P Global
  • Enova International
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos